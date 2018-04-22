بالصور.. أصحاب المخابز لـ«المصيلحي»: «وافق على طلباتنا»

أعدت شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة مذكرة اشتملت على 8 مطالب، هى صرف مستحقات حافزي الجودة، والسولار منذ أن كان «المصيلحي» وزيرًا للتموين قبل ثورة 2011، بجانب صرف 25 جنيهًا عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، وإعادة تكلفة منظومة الخبز الجديدة كل 6 أشهر لزيادة مستلزمات إنتاج الخبز، بالإضافة إلى حل مشكلة الأرصدة العشوائية التي يتم تحميلها على المخابز من قبل شركتي «سمارت» و«أبفيت للكروت الذكية» وإلغاء الحبس الوجوبي في قضايا الخبز، وإيجاد حل لمشكلة تعطل سيستم منظومة الصرف نهاية كل شهر لعدم صرف الخبز للمواطنين من المخابز التي تتحمل خسارة نتيجة هذا الخطأ في المنظومة ومحاسبة الجهات الرقابية التابعة للوزارة في عدم تطبيق القرارات الوزارية التي أصدرها الوزير بطريقة صحيحة وإلغاء الغرامات، وقدمت خلال الأيام الماضية لوزير التموين والتجارة الداخلية.



ولقت هذه المطالب إستحسانًا كبيرًا من قبل أصحاب المخابز، فقالت سيدة محمود، صاحبة أحد المخابز بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنها تتفق تمامًا مع هذه الطلبات، مطالبة وزير التموين علي المصيلحي، أن ينصاع سريعًا لهذه الطلبات، تفاديًا لأي أزمات قد تطرأ على منظومة الخبز خلال الفترة اللاحقة وبالأخص خلال شهر رمضان الكريم.



وتابعت «سيدة» أنها تواجه مشاكل عدة تأتي الغرامات وعدم صرف مستحقات حافز السولار، معلقة «محتاجين مساندة الوزارة قبل رمضان».



«أنا عملت اللي عليا مستني الوزارة تعمل اللي عليها وتستجيب»، كلمات لخص بها محمود إبراهيم، صاحب أحد المخابز في شارع الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، حل الأزمات التي يمر بها أصحاب المخابز، موضحًا أنه مازالت تعاني أسرته الصغيرة من الديون وبعض الغرامات.



وطالب «محمود» بأن تقدم الدولة دعما أكثر لأصحاب المخابز لمساعدتهم على مجابهة غلاء المعيشة، التي يعاني منه المجتمع المصري بأكمله.



فيما أوضح سعيد أحمد، صاحب مخبز في منطقة السيدة زينب، أن المشكلة الأكبر التي تظهر جليًا هى تعطل سيستم منظومة الصرف في أخر كل شهر، الأمر الذي يحول دون حصول المواطنين على حقهم في الأرغفة، ويستمر هذا الحال لمدة 4 إلى 7 أيام.



