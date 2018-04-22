سونيل جروفر يضع لمساته الكوميدية في «بهارات»

انضم نجم الكوميديا الهندي سونيل جروفر، إلى أسرة فيلم بوليوود "Bharat" الذي يقوم ببطولته ملك بوليوود سلمان خان، المقرر عرضه بموسم نصف العام المقبل.



وأعلن مخرج العمل علي عباس ظفر، عن انضمام "سونيل"- عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "مرحبا سونيل جروفر بك في فيلم بهارات".



وقام "جروفر" الذي يلعب دورا محوريا وأساسيا بالفيلم بالرد على "ظافر" بأسلوبه المميز، قائلًا: "شكرا لك يا سيدي على إعطائي التأشيرة، أنا فخور جدا بأن أكون جزءًا من هذا المشروع".



"Bharat" مقتبس من فيلم كوري، تدور قصته حول التاريخ الكوري الحديث بداية من 1950 حتى الآن، وسيتم التركيز فيه على العديد من الأحداث مثل إخلاء "هنغنام" خلال الحرب الكورية وإرسال ممرضات إلى ألمانيا الغربية في الستينيات "حرب فيتنام"، ويتم تصوير أحداثه فى مدن عربية مثل أبوظبي، وأجنبية أيضًا منها نيودلهي.