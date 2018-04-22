البرلمان يوافق على منحة من البنك الأوروبى بمليون و969 ألف دولار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 561 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2017.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب اللجنة الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2017.



وتضمنت الاتفاقية المعروضة تقديم منحة بقيمة مليون و969 ألفًا و950 دولارًا أمريكيًا، ووافق المجلس على المنحة.