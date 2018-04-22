القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الأحد 22/أبريل/2018 - 03:46 م

خبير دستورى: السجن 10 سنوات لمنتحل صفة مندوب مصر لدى الأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2138904

انتحال صفة مسئول جريمة خطيرة، وأصبحت ظاهرة منتشرة فى الآونة الأخيرة، وتسببت فى ارتكاب العديد من الجرائم والنصب، وكان آخرها ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا من تصريحات منسوبة إلى المدعو جلال الرشيدى، باعتباره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا، وما تضمنته تلك التصريحات من مواقف وموضوعات مرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية، ويدخل بعضها فى صميم عمل وزارة الخارجية.

وصرح المستشار أحمد مهران، الخبير الدستورى، لـ«الدستور»، أنه إذا صحَّت الاتهامات ضد هذا الشخص بانتحال الصفة وممارسة أعمال تضر بالمصالح القومية للبلاد بهذه الصفة، فهى جناية ممكن أن تصل عقوبتها إلى عشر سنوات.

وتنص الماده 155 من قانون العقوبات، على أن كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 156 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك.

وتتضمن المادة «157» أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق، وتعاقب المادة 158 من ذات القانون بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وتشمل المادة 282 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، أنه إذا حصل القبض علي أى شخص أو حبسه أو حجزه وفقًا لما هو مشار إليه بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد علي من قبض علي شخص من دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

كما تنص المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من بينها اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر.

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