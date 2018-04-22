تجديد حبس رجل أعمال استولى على 41 مليون جنيه بالإسكندرية

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة غرب الإسكندرية، تجديد حبس رجل أعمال شهير، رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للاستثمار العقاري، 45 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.



ترجع أحداث الواقعة عندما تقدمت المحامية «ج. ع. ع»، وكيله عن «ن. ف. ع»، وآخرين، ببلاغ ضد «أ. أ. م»، مدير البنك العربى الإفريقى فرع سان ستيفانو، يفيد بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 11 مليونا و525 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.



وتبين من التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30%، بالاشتراك مع المدعو رجل الأعمال «ف. ع. ح»، إلا أنه أعطى الفائدة المتفق عليها لفترة، ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.



ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة فى ضبط رجل الأعمال الهارب «ف.ع.ح»، 50 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، أثناء تواجده بمدينة القاهرة، وجرى ترحيله إلى مدينة الإسكندرية، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



ووفقًا لتحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، وصل عدد المتقدمين ببلاغات ضد رجال الأعمال ومدير البنك 17 شخصًا، بإجمالي مبالغ مالية بلغت 41 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمه 7 ملايين جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل فائدة شهرية 30%.