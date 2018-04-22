الأوبرا تقيم حفلًا لتحية الشهداء فى عيد تحرير سيناء

تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب، فى الثامنة مساء الأربعاء 25 أبريل، على المسرح المكشوف.



تتضمن الاحتفالية مجموعة من الأغانى الوطنية، التى شكلت وجدان الشعب المصرى، بالإضافة إلى نخبة من الإبداعات الشعرية الوطنية منها: «بسم الله، تحيا مصر، مصر قالت، مصر التى فى خاطرى، حبيبتى من ضفايرها طل القمر، صباح الخير ياسينا، طالعين على أرض الفيروز، ياللى من البحيرة، رايحة فين يا عروسة، دولا مين، واه يا عبدالودود، لفى البلاد يا صبية، حب الوطن، مساء الخير يا ريس، وحتحب مين غيرها» ويختتم الحفل بالسلام الوطنى.



والأغاني من أداء المواهب الواعدة: «أحمد مجدى، وفاء عماد، سلمى عادل، ماجد الحسينى، مازن علوان، سمر مصطفى، ولاء عبدالرحمن، كنزى ترك، أحمد محمود، حور صلاح، أحمد السواحلى، أحمد الهوارى، أريج عبدالعزيز، محمد البحيرى، أحمد فريد».



يشار إلى أن مركز تنمية المواهب أنشئ في أبريل عام 1993 بهدف الارتقاء بالذوق الفني، وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة منها: «البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت».



واعتاد المركز المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة، التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، بجانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهودهم، خلال فترة الدراسة.