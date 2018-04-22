القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 03:40 م

ضبط طوابع «هلوسة» بحوزة راكب فى مطار القاهرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2138896

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوى، اليوم الأحد، من ضبط راكب مسافر على طائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى المدينة المنورة، بحوزته 20 طابع «هلوسة»، كما تم ضبط كارت يشبه الفيزا، مزود بنصل معدنى، مع راكب قبل سفره إلى نيويورك.

اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام، أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة المتجهة إلى المدينة المنورة فى الراكب، وبتفتيشه ذاتيا عثر بداخل جيبه على 20 طابع هلوسة من مادة LSD المخدرة.

وأثناء تأمين طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، اشتبهت الخدمة المعينة فى حقيبة اليد الخاصة براكب، وبفتحها وتفتيشها عثر داخل حافظة النقود على كارت يشبه الفيزا مزود بنصل معدنى، وبالفحص بمعرفة ضابط المفرقعات بالإدارة، أفاد بأن المضبوط عبارة عن كارت ذى نصل معدنى يمنع حمله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وإلغاء سفرهما وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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