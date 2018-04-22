الثلاثاء.. «عاشور» يعقد مؤتمرًا صحفيًا عن وثيقة «تأمين المحامين»

يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل، فى تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر البنك الأهلي المصري، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك هشام عكاشة، بشأن توقيع بروتوكول مشروع وثيقة أمان للمحامين وأسرهم، والكشف عن تفاصيله.



يأتي ذلك في إطار تبني النقيب العام خطة لدعم وتعزيز دور النقابة في رعاية المحامين وأسرهم اجتماعيًا، حسب ما صرح به عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة.



يذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة "عاشور" وافق بالأغلبية، في اجتماعه الأخير، على توقيع البروتوكول.