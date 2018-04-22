«التموين» حملات تفتيشية على المحلات للتأكد من جودة «الياميش»

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لمراقبة الأسواق المحلية والمحلات التجارية التي تطرح السلع ذات الطبيعة الرمضانية والياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.



وأوضح في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الحملات التفتيشية ستقوم باستهداف السلع المطروحة من الياميش والسلع المستوردة من الخارج؛ للتأكد من عدم تخزينها من العام الماضي، وإعادة طرحها من جديد في عبوات وتغييرالصلاحية والإنتاج وبلد المنشأ.



وأضاف أنه سيتم متابعة السلع الغذائية الأخرى، خاصة السلع الأساسية، والعبوات والمنتجات الغذائية، والعصائر وغيرها للتأكد من صلاحيتها الإنتاجية.