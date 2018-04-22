القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابق.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
مصر
الأحد 22/أبريل/2018 - 03:39 م

«التموين» حملات تفتيشية على المحلات للتأكد من جودة «الياميش»

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
صلاح عامر
dostor.org/2138894

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لمراقبة الأسواق المحلية والمحلات التجارية التي تطرح السلع ذات الطبيعة الرمضانية والياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الحملات التفتيشية ستقوم باستهداف السلع المطروحة من الياميش والسلع المستوردة من الخارج؛ للتأكد من عدم تخزينها من العام الماضي، وإعادة طرحها من جديد في عبوات وتغييرالصلاحية والإنتاج وبلد المنشأ.

وأضاف أنه سيتم متابعة السلع الغذائية الأخرى، خاصة السلع الأساسية، والعبوات والمنتجات الغذائية، والعصائر وغيرها للتأكد من صلاحيتها الإنتاجية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

منذ يوم

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

منذ 3 أيام

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ 4 أيام

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 5 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ أقل من شهر

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه عند الإغلاق

الكونجرس يناقش قانونًا جديدًا لنزع سلاح «حزب الله»

كل ما تريد معرفته عن مسابقة «talent show» لملكات جمال العالم

حبس المتهم بذبح طفلة أوسيم داخل المسجد بعد فشله في اغتصابها

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

صورة اليوم.. يا صاحبى قلبى معاك فى الريح لعب

60 ملكة جمال تزرن العين السخنة

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

ads
الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

رئيس جامعة القاهرة: ما من أمة متقدمة لا تقرأ

جامعة الإسكندرية تنظم احتفالية "قطرة ماء تساوي حياة"

رئيس جامعة المنصورة يستقبل البعثة الألمانية لحفاير أخميم

نقيب المعلمين يشهد حفل تخرج رياض الأطفال بمدارس الحرية للغات

"الزناتي" يكرم المعلمين المثاليين بالمعادي

الأمصار

كيبشوغي يفوز بماراثون لندن

البحرين تكشف تفاصيل واقعة المقاتلات القطرية واقترابها من طائرة إماراتية

فصيلة من النمل تنتحر عند تعرضها للهجوم

مقتل عشرات الحوثيين في اليمن بغارات جوية لقوات التحالف العربي

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسرى المحررين

منوعات

فيديو.. إلغاء حفل غنائى فى الكويت بسبب صدام حسين

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

كيف تروج لمشروعك على منصات التواصل الاجتماعي؟

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك