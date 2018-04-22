تجديد حبس وكيل «صحة الإسكندرية» فى «رشوة الآيفون»

قرر قاضي التجديد بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأحد، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 45 يومًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الآيفون».



كان ضباط الرقابة الإدارية قد ألقوا القبض على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من ديوان مديرية الصحة بطريق الحرية، بعد تلقيهم بلاغا من أحد الأطباء اتهم فيه «حجازي» باستغلال النفوذ، وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة «آي فون»، نظير نقله من مكان إلى آخر.



وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، في وقت سابق، بحبس «حجازي»، 4 أيام، بتهمة الرشوة، وإخلاء سبيل المبلغ «أ.م.ح» 51 عاما، طبيب في مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بكفالة مالية 30 ألف جنيه، بعد أن وجهت له تهمة عرض رشوة.