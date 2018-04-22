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الأحد 22/أبريل/2018 - 03:36 م

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2138892

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، عن حصد الجامعة أربع جوائز بمهرجان إبداع لموسمه السادس 2018، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة علي مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز أمس السبت، علي مسرح جامعة القاهرة، فيما شاركت الجامعة بالمسابقات الثقافية والفنية والعلمية.

وحرص «أبوالمجد»، على حضور الحفل ومشاركته لتكريم الطلاب، مشيدًا بما حصده الطلاب من مراكز متقدمة من بين الجامعات المصرية المشاركة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالنبي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حصلت على المركز الأول في مجال الجرافيك وحصل عليها الطالب كيرلس أشرف، بكلية الفنون الجميلة كما حصلت الجامعة أيضًا علي المركز الثاني في مسابقة التصوير الزيتي والرسم (عام)، للطالب أحمد خالد سليمان بكلية التربية، وحصلت الطالبة إنجي إبراهيم مرزوق بكلية الفنون عن المركز الثاني في مسابقة التصوير الزيتي والرسم المتخصص، وجاءت الطالبة عزة السيد محمد بكلية الفنون الجميلة بالمركز الثالث في مسابقة التصوير الزيتي والرسم المتخصص.

وأشرف على تدريب الطلاب خلال الإعداد لمسابقات «إبداع 6» من داخل الجامعة كل من الدكتور هاني العربي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكي، مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ورندة خليل، وماجد ماهر، أخصائي الفنون التشكيلية.


جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بـ«إبداع 6»
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