240 مليون جنيه لمشروع «التاكسى الأبيض» فى الموازنة الجديدة

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018/2019، عن وصول تقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحو 240 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة، وهو يمثل ما تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شركات مركبات النقل السريع، الذي يهدف لإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة.



ويمثل المبلغ دعمًا مستحقًا لنحو 12 ألف سيارة بمتوسط يبلغ نحو 20.5 ألف جنيه لكل سيارة، حيث يتم تخفيض ثمن السيارة الجديدة بما يعادل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة، ويسدد الصندوق الضريبة نيابة عن المستفيد.