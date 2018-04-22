الثلاثاء.. «تاريخ مصر العسكرى عبر العصور» بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة تحت عنوان «تاريخ مصر العسكرى عبر العصور»، في الحادية عشر صباح الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.



تأتى الندوة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وتنظمه لجنة الآثار بالمجلس، وتدير الندوة الدكتورة علا العجيزى مقررة اللجنة.



ويشارك في الجلسة الأولى اللواء على حفظى، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، والدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، والدكتور محمد رأفت عباس، مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية بوزارة الآثار.



أما الجلسة الثانية فتبدأ فى الواحدة بعد الظهر، ويشارك فيها الدكتور عزت قادوس، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء بوزارة الآثار، الدكتور أسامة طلعت، أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشوكى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية السابق.