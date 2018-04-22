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اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 02:48 م

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه عند الإغلاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2138815

أنهت مؤشرات البورصة معاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية للمتعاملين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 988.7 مليار جنيه، نتيجة الصعود الذى منيت به بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 66. 0% تعادل 117 نقطة ليسجل مستوى 17898 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 17. 0% تعادل 1.46 نقطة خسارة ليسجل مستوى 865.9 نقطة، فى الوقت الذى استقر فيه المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" عند مستوى 2273 نقطة، مرتفعا بأقل من نقطة.

سوجل إجمالى قيم التعاملات اليوم نحو 1.4 مليار جنيه، بعد التعامل على 493.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 32.1 الف صفقة بيع وشراء.

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