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عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 02:46 م

مقتل 14 مسلحًا ماويًّا في اشتباك مع الشرطة غرب الهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2138812

ذكر مسئولون أن 14 مسلحا ماويًّا على الأقل- بينهم اثنين من القادة البارزين- قتلوا، في اشتباك مع الشرطة، بولاية ماهاراشترا غرب الهند، اليوم.

وكانت قوات كوماندوز، تابعة للشرطة، داهمت مخبئًا للمتمردين، في الغابات، بمنطقة "جادشيرولي"، وبدأت معركة؛ بعد أن فتح المتمردون النار.

وقال قائد شرطة المنطقة، أبهيناف ديشموخ، "إن القتال استمر لساعة، لقد تلقينا معلومات بأن 14 متمردا ماويا، من بينهم اثنان من قادة الفرق قتلوا في العملية".

وأعلنت الشرطة أن تلك انتكاسة للتمرد اليساري في المنطقة.

وأضاف ديشموخ "إنه نجاح رئيسي لعملياتنا ضد التمرد، حيث أنه ينظر إلى منطقة جادشيرولي بوصفها معقل للماويين".

وكان اشتباك اليوم الاحد هو الاكبر، للمتمردين الماويين في الهند هذا العام.

وفي مارس، الماضي، قتل تسعة من الجنود من القوات شبه العسكرية في هجوم في ولاية شاتيسجاره وسط البلاد.

ويقول الماويون، الذين يرفضون الديمقراطية البرلمانية إن تمردهم المسلح هو لضمان حقوق الفقراء والمهمشين، وهم يعملون في الغابات التي تمتد عبر العديد من الولايات من تيلانجانا إلى حدود الهند مع نيبال.

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