القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:45 م

«بيطري القاهرة» تكشف خطة مراقبة الأسواق استعدادًا لرمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عبدالله
dostor.org/2138811

قال ميلاد سيدهم، مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، إن حملات المراقبة على الأسواق ومنافذ البيع التي تجريها المديرية استعدادًا لشهر رمضان الكريم تأتي بالتنسيق بين مباحث التموين وبيطري القاهرة ضمن توصيات محافظة القاهرة بمراقبة الأسواق.

وأضاف سيدهم، في تصريح لـ «الدستور»، أن بيطري القاهرة استعد بقاعدة بيانات أعدها بمراكز الهايبر ومنافذ البيع لمراجعة الصلاحيات الخاصة بالسلع الغذائية والتأكد من سلامتها.

وأكد أن "بيطري القاهرة" يتحرك في محافظة القاهرة وفقًا لقاعدة بيانات توضح الأماكن المهمة ومنافذ البيع في أنحاء المحافظة.

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