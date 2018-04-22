«بيطري القاهرة» تكشف خطة مراقبة الأسواق استعدادًا لرمضان

قال ميلاد سيدهم، مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، إن حملات المراقبة على الأسواق ومنافذ البيع التي تجريها المديرية استعدادًا لشهر رمضان الكريم تأتي بالتنسيق بين مباحث التموين وبيطري القاهرة ضمن توصيات محافظة القاهرة بمراقبة الأسواق.



وأضاف سيدهم، في تصريح لـ «الدستور»، أن بيطري القاهرة استعد بقاعدة بيانات أعدها بمراكز الهايبر ومنافذ البيع لمراجعة الصلاحيات الخاصة بالسلع الغذائية والتأكد من سلامتها.



وأكد أن "بيطري القاهرة" يتحرك في محافظة القاهرة وفقًا لقاعدة بيانات توضح الأماكن المهمة ومنافذ البيع في أنحاء المحافظة.