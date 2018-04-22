«والى»: معرض الحرف اليدوية سيقام على مساحة 2000 متر

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض التصميم والحرف اليدوية، والذي سيقام تحت شعار «تصميمات يدوية بروح عصرية»، سيكون على مساحة 2000 متر لمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018، مؤكدة على إقامة ورش عمل ومحاضرات علي هامش المعرض، لرفع قدرات القائمين على الحرف اليدوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والمجلس التصديري والعديد من الجهات المعنية.



وأضافت «والي» خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل تنظيم معرض التصميم والحرف اليدوية تحت شعار «تصميمات يدوية بروح عصرية»، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، أن تنظيم معارض ديارنا تهدف إلى دعم جمعيات الأسر المنتجة.



وأوضحت وزيرة التضامن أن معرض التصميم والحرف اليدوية يهدف إلى تطوير تصميمات الحرف اليدوية من خلال إضافة لمسات عصرية على تلك الحرف، لتناسب جميع الأذواق ومتطلبات المستهلكين الحالية، إضافة الى العمل على تطوير المعارض للترويح للمنتجات سواء داخل مصر أو خارجها.



