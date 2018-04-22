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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:42 م

طهران: المساعى الأمريكية لتغيير الاتفاق النووى «خطيرة»

محمد جواد ظريف،
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني
جهاد الخطيب
dostor.org/2138803

حذر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، من أن المساعي الأمريكية لتغيير الاتفاق النووي الإيراني تبعث «رسالة خطيرة جدًا»، مفادها أن الدول يجب ألا تتفاوض أبدًا مع واشنطن.

وأضاف «ظريف» أن محاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل «استرضاء الرئيس دونالد ترامب ستكون ممارسة عديمة الجدوى».

وبسؤاله عما إذا كان بوسع إيران الاستمرار في الاتفاق مع الأطراف الأخرى، قال ظريف: «أعتقد أن هذا أمر مستبعد إلى حد كبير لأنه من المهم بالنسبة لإيران أن تستفيد من الاتفاق، وليس هناك أي سبيل لتنفيذ الاتفاق من طرف واحد».

وبحلول 12 مايو، سيقرر ترامب ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، ومن المقرر أن يجتمع ماكرون وميركل مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال ظريف، الذي يزور نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: «الولايات المتحدة لم تفشل فحسب في تنفيذ ما عليها (في الاتفاق) بل تطلب المزيد».

وتأتي تصريحات ظريف في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لقمة من أجل محادثات بشأن نزع السلاح النووي.

وأضاف: «هذه رسالة خطيرة جدا للشعب الإيراني ولشعوب العالم أيضا، مفادها أن عليك ألا تتوصل لاتفاق أبدا مع الولايات المتحدة لأنه في نهاية المطاف مبدأ الولايات المتحدة الرئيسي هو: ما لدى هو ملك لي وما لديك قابل للتفاوض».

يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قالت إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون «اطلع على الاتفاق النووي الإيراني، ورأى ما يمكنه فعله، ورأى كيف يمكنه قبول الثغرات، ولن نسمح بأن يحدث هذا مرة أخرى».

وقال ظريف إن واشنطن إذا انسحبت من الاتفاق، فإن طهران لديها خيارات عديدة تشمل الشكوى عبر آلية وضعها الاتفاق، أو الانسحاب من الاتفاق ببساطة واستئناف الأنشطة النووية.

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