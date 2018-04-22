فرنسا تؤكد دعمها جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية

أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بريجيت كرومي، دعم بلادها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من مجلس الأمن، والخطط التي تسير وفقها؛ بهدف توحيد المؤسسات الليبية، حسبما أفادت قناة «218» الليبية، اليوم.



وحسب القناة، فقد أوضحت «كرومي»، خلال لقاء مع نائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، أن فرنسا تدعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة ليبيا لتحقيق الاستقرار داخلها.



وبحث المجبري مع السفيرة الفرنسية سبل دعم مختلف مجالات التعاون المشترك بين ليبيا وفرنسا.



من جانبه، أكد النائب بالمجلس الرئاسي، أن حكومة الوفاق الوطني مستعدة لمد جسور التعاون مع فرنسا بكل ما يمكن أن يعود بالنفع على البلدين.