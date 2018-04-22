«القاضى» يشهد توقع 3 اتفاقيات بين «إيتيدا» و«اتصال» و«CIT»

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وكل من الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات (اتصال) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، في إطار الدور الذي تقوم به "إيتيدا" لدعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج وأنشطة مختلفة تشمل تنمية ودعم منظمات المجتمع المدني والشركات المحلية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



في هذا السياق تم وضع برنامج لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2020 بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه للمنظمات الثلاث، على أن يتم تجديد الاتفاقية سنويا، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وقع الاتفاقيات الثلاث مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومن منظمات المجتمع المدني المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "اتصال".



وأكد المهندس ياسر القاضي، خلال اللقاء، أهمية تكامل الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا إلى الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في رفع الوعي المجتمعي، وتنفيذ المبادرات القومية الهادفة لإتاحة وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بالدولة.



وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تعد تأكيدا على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة تطوير منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع وبناء قدراتها البشرية والفنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للقطاع وبما ينعكس إيجابيا على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة إنتاجية الشركات العاملة بها ورفع قدرتها على المنافسة لمواكبة التطورات الهائلة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.



من جانبها، أكدت مها رشاد أن توقيع اتفاقيات التعاون مع منظمات المجتمع المدني اليوم هو نتاج وتتويج للجهود الحثيثة وحالة الحوار المستمرة والبناءة بين الهيئة وجميع الأطراف المعنية بتنمية القطاع في إطار شراكة استراتيجية تساهم في عمليات التنمية للقطاع.



وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال تلك الاتفاقيات إلى تحقيق أهدافها واستراتيجياتها التي تعتمد في الأساس على تكامل الأدوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مما يستدعى دعم الكيانات الأهلية، للتعرف عن قرب على احتياجات الصناعة وتصميم برامج ومبادرات خلاقة تعنى في المقام الأول بتلبية هذه الاحتياجات وتخدم الشركات الأعضاء بتلك المنظمات.



يذكر أنه يتم التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمات الثلاث وفقا لدليل آليات دعم المنظمات الأهلية من أجل تنفيذ أنشطة دعم قدرات وكفاءات المؤسسات المصرية الأهلية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ودعم القدرات البشرية والتدريب، والأنشطة الدولية والبعثات التجارية، والدراسات والاستشارات، وتنمية الطلب المحلى، ورفع كفاءة الشركات المصرية، الابتكار وريادة الأعمال فضلا عن أنشطة استدامة المؤسسة.