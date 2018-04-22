الأنبا تكلا يُرشد الأقباط إلى «خطوات السلوك في النور»

خصص الأنبا تكلا، أسقف دشنا، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، عن "خطوات السلوك في النور".



وحمل المقال الأحدث للأنبا يوسف، عنوان "عيد القيامة عيد الأنوار"، استعرض خلاله- بحسب القس بولس حليم متحدث الكنيسة الرسمي- الأليات الواجب على المؤمن الحقيقي اتمامها حتى يتمكن من السير في النور.



يُشار إلى أن "الكرازة" هى عدد نصف شهري يصدر عن كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، اسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا الحالي تواضروس الثاني، ويرأس تحريرها الانبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص، ويتابعها اخباريا القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة.

