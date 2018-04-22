تجديد حبس أمين شرطة في اتهامه بقتل مشتبه بحيازته سلاح ناري

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، حبس أمين شرطة من قوة قسم شرطة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل مشتبه بحيازته سلاح ناري.



البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بحيازة أحد الأشخاص سلاحا ناريا دون ترخيص في عزبة شنودة.



وخرجت قوة لضبط المذكور، وأثناء محاولة أمين الشرطة "المتهم" ضبطه حاول الهروب، فأطلق عليه عيارا ناريا، أصابه وأسقطه قتيلا.



وقال الشهود في التحقيقات، إن أمين الشرطة اعتدى على المجني عليه "دون سبب" ولم تكن بحوزته أى أسلحة نارية.