كل ما تريد معرفته عن مسابقة «talent show» لملكات جمال العالم

تنطلق غدًا الإثنين مسابقة المواهب «talent show» لملكات جمال السياحة والبيئة من 60 دولة مختلفة، بالعين السخنه ضمن فعاليات مسابقة «ميس إيكو انترناشونال 2018»، برئاسة الدكتورة آمال رزق.



ويشارك في لجنة التحكيم الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، المطربة الأمريكية باتريسا بيكلار، ملكة جمال كندا والعالم 2017 أمبر برناشي، والمنتج تامر نعيم، مصمم الأزياء اللبناني أيمن سري الدين.



وتقدم المتسابقات العديد من المواهب المختلفة من رقصات وعروض وغناء.



ومن جانبها، قالت هدير طارق، ممثلة مصر بالمسابقة لـ«الدستور»: إنها استعدت لمسابقة عرض المواهب بالتدريب على رقصة «الهيب هوب» وهى تفضل تلك الرقصة وقامت بالتدريب عليها بشكل مكثف لتقدمها وتبهر لجنة التحكيم.



وقالت الدكتورة آمال رزق، مسئولة المسابقة، إن التنظيم يهدف لتنشيط غير مباشر للسياحة في مصر، متمنية أن تؤتي الزيارة أهدافها بالترويج للنشاط السياحي في مصر، حيث تحظي باهتمام من كل دول العالم المشاركة، ويعمل المتسابقات على بث كل لحظة من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





