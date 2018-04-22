القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
لايف ستايل
الأحد 22/أبريل/2018 - 02:34 م

كل ما تريد معرفته عن مسابقة «talent show» لملكات جمال العالم

مسابقة «talent show
مسابقة «talent show
شيماء دهب
dostor.org/2138791

تنطلق غدًا الإثنين مسابقة المواهب «talent show» لملكات جمال السياحة والبيئة من 60 دولة مختلفة، بالعين السخنه ضمن فعاليات مسابقة «ميس إيكو انترناشونال 2018»، برئاسة الدكتورة آمال رزق.

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، المطربة الأمريكية باتريسا بيكلار، ملكة جمال كندا والعالم 2017 أمبر برناشي، والمنتج تامر نعيم، مصمم الأزياء اللبناني أيمن سري الدين.

وتقدم المتسابقات العديد من المواهب المختلفة من رقصات وعروض وغناء.

ومن جانبها، قالت هدير طارق، ممثلة مصر بالمسابقة لـ«الدستور»: إنها استعدت لمسابقة عرض المواهب بالتدريب على رقصة «الهيب هوب» وهى تفضل تلك الرقصة وقامت بالتدريب عليها بشكل مكثف لتقدمها وتبهر لجنة التحكيم.

وقالت الدكتورة آمال رزق، مسئولة المسابقة، إن التنظيم يهدف لتنشيط غير مباشر للسياحة في مصر، متمنية أن تؤتي الزيارة أهدافها بالترويج للنشاط السياحي في مصر، حيث تحظي باهتمام من كل دول العالم المشاركة، ويعمل المتسابقات على بث كل لحظة من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


الآن

عقب زفاف نجل «النعيمي».. الخارجية الأمريكية تستدعي السفير القطري

بالصور.. اكتشاف رأس الإمبراطور الروماني «ماركوس» بمعبد كوم أمبو

«عبدالعال» معنفًا «شرشر»: «أنا فلاح متزايدش عليا»

الإمارات ترد على ادعاءات قطر: قارب الصيد اخترق مياهنا الإقليمية

الأكثر قراءة

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

صورة اليوم.. يا صاحبى قلبى معاك فى الريح لعب

60 ملكة جمال تزرن العين السخنة

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

مدارس العشوائيات تهدد مشروع «تعليم التابلت»

شومان: دول العالم تحسدنا علي التعليم الأزهري

نائب وزير التعليم العالي: تكليفات بتوظيف البحث العلمي في خدمة احتياجات الدولة من «الطاقة» و«المياه»

"إعلام القاهرة" تنظم ندوة "السم فى العسل" لمكافحة الإرهاب

وفد جامعة purdue الأمريكية فى زيارة لجامعة عين شمس

الأمصار

ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابول لـ 48 قتيلا و112 مصابا

تشييد أول قرية علمية على سطح القمر

الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة لواشنطن غدا

«حظر التجارب النووية» تدعو كوريا للمصادقة على المعاهدة الدولية

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

منوعات

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

كيف تروج لمشروعك على منصات التواصل الاجتماعي؟

فلكى كويتى: 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك