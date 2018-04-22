حبس المتهم بذبح طفلة أوسيم داخل المسجد بعد فشله في اغتصابها

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بذبح طفلة داخل حمام مسجد في قرية برطس بأوسيم.



وكشفت التحريات التي أجراها فريق بحث ترأسه العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والعميد حسن هنيدي مأمور مركز شرطة أوسيم عن أن المركز تلقى بلاغا من أهالي قرية برطس بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل دورة مياه مسجد العمدة.



وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث؛ لكشف ملابسات الجريمة وهوية الجاني والدافع وراء ارتكابها.



وخلال أقل من 3 ساعات؛ حددت مباحث أوسيم بقيادة العميد ايهاب شلبي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، هوية المتهم، وتبين انه يدعى "محمد. ش.ا" 25 عاما- عاطل، متزوج ولديه طفلة رضيعة، وأن المجني عليها تدعي "ميادة. ر. ش" 4 سنوات كانت تلهو امام "كُتاب" لتحفيظ القرآن بمسجد العمدة المجاور لمنزلها، حيث إنها تتوجه لحضور دورسه به، فاستدرجها المتهم وشقيقها من امام "الكُتاب" ثم طلب من شقيقها الانصراف؛ بحجة مناداة أحد الأشخاص، وترك الطفلة بأحد الأماكن المخفية، وعندما عاد شقيقها للسؤال عنها؛ أخبره بأنها انصرفت.



وعاد المتهم الي الطفلة واصطحبها داخل دورة مياه المسجد وحاول تجريدها من ملابسها للتعدي عليها؛ إلا أن صوت بكائها مع اقتراب أحد الأشخاص من دورة المياه، أثار خوفه؛ ما دفعه لإخراج سكين أخفاها بين طيات ملابسه وذبحها وألقى جثتها والسكين من يديه في الحمام وفر هاربا.



كاميرات المراقبة أمام المسجد رصدت خروج المتهم منه في وقت مزامن لوقوع الجريمة؛ ما وضعه "المشتبه الاول"، وبالتحري عنه؛ تبين أنه أحد سكان القرية، واتفقت مشاهدات عدد من الأشخاص على رؤيته بالقرب من المسجد.



وباستئذان النيابة العامة؛ تم اعداد الاكمنة اللازمة أسفرت إحداها- برئاسة المقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث مركز اوسيم والرواد "محمد حبيب وعمرو عطيطو وحسين وحيد" معاونو المباحث من إلقاء القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لفشله في اغتصاب الطفلة.



وحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء عصام سعد مدير الأمن، بإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وأصدرت قرارها المتقدم.