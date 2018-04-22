الأنبا يوسف يشرح للأقباط مدلولات «الركض» الثلاث في «القيامة»

خصص الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس عن "فعل الركض".



وحمل المقال الأحدث للأنبا يوسف عنوان "وكان الاثنان يركضان معًا "، استعرض خلاله- بحسب القس بولس حليم متحدث الكنيسة الرسمي- ثلاثة مدلولات لفعل الركض الذي ذكر في رد فعل المريمات والتلاميذ لخبر القيامة.



يُشار إلى أن "الكرازة" هي عدد نصف شهري يصدر عن كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، اسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا الحالي تواضروس الثاني، ويرأس تحريرها الانبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص، ويتابعها اخباريا القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة.

