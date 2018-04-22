بحوزتهما هيروين.. ضبط شقيقين أثناء التنقيب عن الآثار بالخانكة

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على شقيقين بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخانكة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بقيام «فارس. س»، 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، وشقيقه «سيد.ح» 57 سنة، عاطل، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول وبحوزته «كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن نحو 200 جرام، وسلاح أبيض «كتر»، ومبلغ 410 جنيهات، وهاتف محمول».



وبتفتيش مسكنه، تم ضبط الثانى أثناء تواجده بإحدى الغرف داخل حفرة بعرض متر، وعلى عمق 4 أمتار تقريبا، وبحوزته قرص مخدر، وعثر بداخلها على 4 لفافات بلاستيكية بداخلها أوراق مدون عليها حروف وكلمات غير مفهومة باللون الأحمر، كما تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن «كوريك - 2 غلق».



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهما، وأضافا أنهما كانا ينقبان عن الآثار.



تحرر محضر بالواقعة رقم 7290 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.