«الميقاتي»: مصر تصدر منتجات حرف يدوية بـ178 مليون دولار

قال المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن حجم تجارة منتجات الحرف اليدوية علي مستوى العالم يبلغ 124 مليار دولار، موضحًا أن مصر تصدر منتجات الحرف اليدوية بقيمة 178 مليون دولار، لافتًا إلى أن الجمعية تسعى لتنظيم معرض دولي لمنتجات الحرف اليدوية.



وأوضح "الميقاتى"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم لإعلان تفاصيل تنظيم معرض التصميم والحرف اليدوية تحت شعار "تصميمات يدوية بروح عصرية"، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، أن الهدف من المعرض هو دعم المنتجات اليدوية المصرية وتنمية قدراتها التنافسية على المستوى المحلى والدولى، كما أن هذا المعرض سـيكون بمثابة حلقة الوصل بين مصممي ومصنعي المنتجات اليدوية وهو ما سيساهم فى زيادة الجودة والقيمة المضافة والتنافسية.



وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية للصناعات اليدوية تتمثل فى إمكانية توفير فرص عمل لتشغيل أكبر عدد من الشاب بمؤهلات تعليمية منخفضة، إلى جانب المرونة فى الانتشار فى مختلف محافظات ومناطق الجمهورية.

