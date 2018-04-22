«أبومازن»: ملف «الأسرى» قضية الشعب الفلسطينى بأكمله

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن ملف الأسرى، يحتل الأولوية لدى القيادة الفلسطينية، التى تبذل كل جهد ممكن مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي؛ لتأمين إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليشاركوا في بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



جاءت تصريحات الرئيس "عباس"- خلال استقباله وفدًا من الأسرى المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين قضوا أكثر من 15 عامًا بها.



واستقبل الرئيس، الوفد، ومن بينهم الطفلان المحرران، أمل قبها، وفوزي الجنيدي، مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره.



بدورهم، أكد الأسرى المحررون، دعمهم الكامل لسياسات الرئيس عباس الحكيمة، والالتفاف حول قيادته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.



كما نقلوا رسالة من الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، لـ"أبومازن"، مؤكدين مبايعتهم وتأييدهم لمواقفه المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، التي تتعرض لهجمة إسرائيلية مدعومة أمريكيا.