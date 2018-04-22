الأنبا موسى يستعرض «أمجاد القيامة» فى 4 نقاط

خصص الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، مقاله الأحدث بمجلة الكرازة الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس عن "عيد القيامة".



وحمل مقال أسقف الشباب عنوان "أمجاد القيامة"، الذي استعرض خلاله، بحسب القس بولس حليم متحدث الكنيسة الرسمي، تلك الأمجاد في أربعة نقاط وجهها إلى الشباب القبطي بشكل محدد حتى يتمكنون من إتقانه.



يُشار إلى أن "الكرازة" هي عدد نصف شهري يصدر عن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا الحالي تواضروس الثاني، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص، ويتابعها إخباريا القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة.