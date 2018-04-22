الأربعاء.. آمنة الفضل تناقش «بعض الذي دار بيننا» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتبة السودانية آمنة الفضل، لمناقشة روايتها «بعض الذي دار بيننا»، فى حلقة الأربعاء المقبل من برنامج ليالى «ليلة القصة والرواية»، فى السادسة والنصف مساء على شاشة قناة النيل الثقافية.



كتب الناقد الدكتور يسري عبد الله حول رواية «بعض الذي دار بيننا» للكاتبة السودانية آمنة الفضل: «هذه رواية تتداخل فيها الأزمنة وتتقاطع، تغالب فيها البطلة المركزية بسمة عالمها القاحل بمزيد من الذكرى، من اختلاس الأمل، فتصبح استعادة البهجة طرفًا في مواجهة القبح، في نص تتنوع فيه حواريات السرد، وتتخذ اللغة نزوعًا جماليًا شفافًا وأخاذًا في تعرية جانب من المسكوت عنه وأنسنته أيضًا عبر كتابة محملة بنوازع رومانتيكية وواقعية».



ومن أجواء الرواية: «تلك المدن التي تخرج من مصباح سحري، لتلبي كل أمانيك الواقعية منها والخيالية، تجعلك تلتقط أنفاسك بصعوبة وأنت تركض خلفها عشقًا، فهي بوابة لقصص قد لا تحدث في المدن الأخرى العادية، أناس يرحلون وآخرون يعودون على امتداد البحر، يحملون أحزانهم وأفراحهم في تلك الحقائب المتراصة على ظهر السفن القادمة والمغادرة، إلى مكان نظل نلحظه في الأفق البعيد، طيور النورس، الشعب المرجانية، الهواء النقي، الأمواج، الأصداف والفنار، كل شيء في البحر يناديك إليه كمن يمشي في أحلامه ليلا دون أن يدري إلى أين تأخذه خطواته، لكن ثمة أمر ساحر ينتظره في نهاية الحلم».



«آمنة الفضل».. شاعرة وصحفية وناشطة سودانية، مختصة بعلم النفس، لها قصاصات شهيرة منشورة تتعلق بجوانب اجتماعية وأدبية.



وتأتي رواية «بعض الذي دار بيننا»، والصادرة في القاهرة حديثًا عن دار بدائل، بعد كتابين لآمنة الفضل، هما: «وهمست إليك»، و«ما تبقى من دمع».