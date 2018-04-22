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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:27 م

مساع فرنسية للضغط على «ترامب» لتصدير القطع اللازمة لرافال مصر

«ترامب
«ترامب
هالة أمين
dostor.org/2138778

تناولت وسائل إعلام فرنسية الملفات التي سيبحثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدًا الاثنين، في البيت الأبيض حيث أكدت إذاعة «يورب 1» في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن من أبرز القضايا والمسائل التي سيتم مناقشتها تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ الكروز «SCALP EG» لفرنسا لصالح صفقة الرافال المصرية، فضلًا عن القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام ووضع القدس وكوريا الشمالية والحرب على الإرهاب وغيرها من الملفات الساخنة.

وأوضح التقرير أن هناك مطالبات فرنسية وتحديدًا من مسئولي شركة داسو وغيرهم من السياسيين لماكرون للضغط على «ترامب» من أجل إتمام صفقة الرافال لمصر والتي تتضمن 12 رافال مقاتلة إضافية للقوات الجوية المصرية، وأن يسمح بتصدير صواريخ كروز سكالب «EG ستورم شادو» المصنعة من قبل شركة «MBDA».

وأشارت الصحيفة أن اريك ترابييه، المدير التنفيذي لشركة داسو، طالب «ماكرون» بأن يتم ترتيب الأمر في مستويات عليا خلال زيارته التي تستغرق 3 أيام وهو نفس الموقف حدث في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعند زيارته إلى الولايات المتحدة في فبراير 2014 قام بتغيير رأي واشنطن بشأن وقف بيع عنصر كان هاما في تصنيع أقمار تجسس كانت قد تعاقدت فرنسا مع الإمارات وبالفعل تمت صفقة بيع اثنين من أقمار التجسس الى الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها قالت صحيفة «لوبوان» الفرنسية، إن الاتصالات المسبقة من «ماكرون» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأتي قبل ساعات من لقاءه بالرئيس الأمريكي وذلك لطمأنة «السيسي» لحل أزمة الرافال، وأيضا للتأكيد على الحل السلمي في سوريا، وللتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وحل الدولتين ووضع القدس وهو نفس الموقف التي تتوافق عليه كل من مصر وفرنسا، وأيضا مناقشة الحرب على الإرهاب قبيل مشاركة مصر لمؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا 26 أبريل الجاري، وهو نفس السبب الذي كان محور مكالمة «ماكرون» و«ابو مازن» لطمأنته لمحورية القضية الفلسطينية ووضع القدس وحل الدولتين.

وسيناقش «ماكرون» و«ترامب» الملف الإيراني بعد منح واشنطن مهلة لدول اوروبا حتى 12 مايو لإصلاح الاتفاق النووي حتى لا تنسحب منه، في ظل تهديد إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم حال حدوث ذلك فسوف يكون الملف الايراني حاضرًا على طاولة المباحثات الفرنسية الأمريكية.

ويرافق «ماكرون» خلال زيارته وزراء، الخارجية جون إيف لودريان، والدفاع فلورانس بارلي، والاقتصاد والمالية برونو لومير، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات والمؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرهم.

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