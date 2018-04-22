محافظ أسوان يبحث توصيات زيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية، وذلك لوضع التوصيات العاجلة لأعضاء ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.



وأبرز التوصيات التى تناولتها اللجنة فى مؤتمر التعقيب الابتدائى بديوان عام المحافظة فى نهاية زيارة اللجنة، وما تم طرحه خلال زيارة اللجنة الرسمية لمختلف المواقع الخدمية والمشروعات الجارية فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى، دون انتظار عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب.



وفى نفس السياق، قدم اللواء مجدى حجازى الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى فى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والشركات المختلفة على الصورة المشرفة والمظهر الحضارى الذى ظهروا به أثناء زيارة لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، مما يؤكد أن مستوى الأداء دائمًا فى زيادة مستمرة، كما يوجد تعاون وتضافر ومرونة واضحة بين الجميع لاستقبال أى زيارات أو ضيوف للمحافظة فى أى وقت، الذى يتطلب معه القيام بإثابة المتميزين تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب، ولتحفيزهم على الاستمرار فى تطوير الأداء، بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.