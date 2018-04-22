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سياسي
الأحد 22/أبريل/2018 - 02:23 م

«عبد الونيس»: علي عبد العال أكد أن «دعم مصر» سيضم كل الأطياف

النائب علي عبد الونيس
النائب علي عبد الونيس
كريمة أبو زيد
dostor.org/2138772

قال النائب علي عبد الونيس،عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حضر اجتماع الائتلاف بمجلس النواب اليوم الأحد، وشدد على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلام المغرض الذي يهدم.

وأضاف عبد الونيس، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن رئيس النواب أوضح خلال الاجتماع أن قرار بناء الدول لابد أن تتفق الحكومة مع السلطة التشريعية لبناء الدول الدولة الحديثة.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر إلى أن عبد العال أعلن خلال اجتماعهم أن الائتلاف سيصبح حزبا لجميع الأحزاب والأطياف والمستقلين وذلك لتوحيد القوى السياسية وبناء الدولة بشكل جيد.

وقال "في حالة رفض عدد من الأحزاب للاندماج فإننا نحترم وجهات النظر الأخرى".

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