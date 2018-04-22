«والي»: دمج الحرف اليدوية في العمل الرسمي عبر سجل تجاري

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تهتم بتنظيم المعارض سواء في القاهرة أو المحافظات، موضحة أنه جار تحويل القائمين على الحرف اليدوية إلى الاندماج في العمل الرسمي من خلال سجل تجاري والتوسع فى الأنشطة.



وأضافت "والي"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم لإعلان تفاصيل تنظيم معرض التصميم والحرف اليدوية تحت شعار "تصميمات يدوية بروح عصرية"، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، أنه سيتم تخصيص جناح لعرض منتجات أهالي شمال سيناء فى معرض الحرف اليدوية المقرر تنظيمه يوم 2 وحتى يوم 5 مايو المقبل، كما حدث فى معرض "ديارنا" السابق حيث يوجد أكثر من 1000 أسرة فى سيناء تشارك فى العمل.