مقتل 36 إرهابيا من تنظيم داعش في العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق أن الضربات الجوية العراقية في سوريا أسفرت عن مقتل 36 إرهابيا بينهم مسئولون في تنظيم داعش.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان صحفي اليوم: "وجه الشجعان في طيران القوة الجوية عبر طائرات f 16 ضربات داخل الأراضي السورية يوم 19 نيسان (أبريل) الجاري، لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على العراق، وفق معلومات دقيقة تفيد بأن هناك اجتماعات ونشاطات إرهابية في هذه المواقع".



وأضاف أن "هذه الضربات حققت أهدافها، وحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية، بينها موقع اجتماع لقيادات داعش الإرهابية".