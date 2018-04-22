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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:22 م

مقتل 36 إرهابيا من تنظيم داعش في العراق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
الدستور
dostor.org/2138768

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق أن الضربات الجوية العراقية في سوريا أسفرت عن مقتل 36 إرهابيا بينهم مسئولون في تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان صحفي اليوم: "وجه الشجعان في طيران القوة الجوية عبر طائرات f 16 ضربات داخل الأراضي السورية يوم 19 نيسان (أبريل) الجاري، لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على العراق، وفق معلومات دقيقة تفيد بأن هناك اجتماعات ونشاطات إرهابية في هذه المواقع".

وأضاف أن "هذه الضربات حققت أهدافها، وحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية، بينها موقع اجتماع لقيادات داعش الإرهابية".

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