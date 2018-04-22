البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، من حيث المبدأ.



وتستهدف الحكومة من مشروع القانون -وفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات الذى ناقشته- التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى (السكة الحديد، ومترو الأنفاق، والمترو الخفيف، والترامواى)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.



وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة، وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط المترو، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عامًا، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.