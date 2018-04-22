الليلة.. عرض «سبيَّة» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يعرض فيلم «سبيّة»- الذى حصد جائزة أفضل فيلم إماراتي قصير خلال الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، مساء اليوم، في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته الرابعة.



ويعقب العرض، نقاشًا مع الجمهور- فى حضور مخرجه ضياء جودة- ضمن المسابقة الروائية.



وتدور أحداث الفيلم، حول حكاية امرأة تعيش على سفح جبل في شمال العراق برفقة ابنتها الوحيدة؛ بعد أن خرج زوجها مع رجال آخرين؛ لقتال الجماعات الإرهابية.



وفي حين قررت عائلاتٍ أخرى النزوح إلى أماكن أكثر أمنًا؛ فضلت هذه السيدة، البقاء والصمود في منزلها، فأحيانا يفضل الإنسان الموت بـ"عزة وكرامة" على أن يعيش غريبًا، عبدًا، ذليلًا، أو «سبيّة».