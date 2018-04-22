«البنا»: نعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة

قال عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن الدولة ملزمة بالعدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.



جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.



وأكد وزير الزراعة: أن "العدالة في توزيع المياه، مسئولية الدولة، ونعمل على إعادة الدورة الزراعية بطرقة غير مباشرة".