«أكرو مصر»: عرض الشراء المقدم من «إيكون» عادل

قالت إدارة البورصة إن مجلس إدارة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أشار إلى أن سعر الشراء المقدم من الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون" يعد عادلًا.



وأوضحت الشركة فى إفصاحها للبورصة، أن مُعامل المبادلة يعد معاملًا عادلًا أيضًا، مضيفة أن العرض فى شقيه النقدي يصب تمامًا فى مصلحة الشركة ومساهميها والعاملين بها.



يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة أيكون قد أقرت فى فبراير الماضى، عرض الشراء الإجباري المختلط للنسبة المكملة لأسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات والمعدنية بسعر 30.75 جنيه للسهم.



وأقرت الجمعية زيادة رأس المال المصدر من 249.4 مليون جنيه إلى 574.05 مليون جنيه، بإصدار أسهم نقدية بنحو 81.14 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 384.6 مليون جنيه، بواقع 4.74 جنيه للسهم.



وتهدف مبادلة أسهم زيادة رأسمال إيكون مقابل التنازل عن كل سهم من أسهم أكرو، وفقًا لمعامل المبادلة الواردة بتقرير شركة فيرست كابيتال للاستثمارات المالية لتقييم عرض الشراء الإجبارى.