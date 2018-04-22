الليلة.. ريم هلال ضيفة «مساء الفن» على نايل دراما

تحل الفنانة الشابة ريم هلال، ضيفة ببرنامج مساء الفن، الذي يذاع على شاشة النايل دراما في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، مع الإعلاميات هبة فاروق، ومنى أبوالغيط، وآيات باظة، وتتحدث ريم خلال الحلقة عن مسلسلها الجديد "البيت الكبير"، مع الفنانة لوسي، والفنان أحمد بدير، والذي يعرض يوميا على شاشة القناة الأولى، ويعد أول مسلسل يعرض بعد التطوير.



كما تتحدث "ريم" عن تجربتها السينمائية الأخيرة "رحلة يوسف"، مع الإعلامي والخبير السياحي عاطف عبداللطيف.



مساء الفن.. برنامج يعرض يوميا على شاشة النايل دراما في تمام الساعة الثامنة مساء.