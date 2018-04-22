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الأحد 22/أبريل/2018 - 01:08 م

أمينة شلباية عن انتشار مسابقات الجمال: «هرتلة»

أمينة شلباية
أمينة شلباية
شيماء دهب
dostor.org/2138605

بالتزامن مع انتشار مسابقات ملكات الجمال، بعضها ضمن موافقات رسمية، وبعدها يطلق عليه «سبوبة»، لكن سواء هذا أو ذاك، نجد أن مقاييس الجمال اختلفت عن ذى قبل، فالجمال يُقاس من خلال الثقة بالنفس والثقافة، وليس الجمال الخارجى فقط.

من جانبها، قالت أمينة شلباية، خبيرة التجميل والحاصلة على لقب ملكة الجمال، إن مسابقات الجمال انتشرت بشكل غير طبيعي، وهذا يطلق عليه «هرتلة»، فملكة الجمال هى واحدة فقط، وليس أسطولًا من ملكات الجمال، وذلك للتركيز على أهدافها، والوصول إليها، أما بهذا الكم لن نستطيع أن نركز فى الاختيارات.

وأضافت «شلباية»: أرى أنها عليها مسئوليات عديدة، لكن على رأسها الدعاية لمصر عن طريق الترويج للأماكن السياحية من خلال زيارتها، والتحدث عن مصر فى الخارج، هذه ليست مهمة سهلة، بل تحتاج إلى مهارات وقدرات لابد من توافرها.

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