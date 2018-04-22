القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 01:07 م

«الجندى»: لا تعيينات فى الوقت الحالى

اللواء أبو بكر الجندى،
اللواء أبو بكر الجندى،
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2138604

أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الاستثمار فى العامل البشري أهم مخططات التنمية التى تستهدفها الدولة.

وأضاف خلال مشاركته بملتقى توظيف جامعة القاهرة، أن الدولة حريصة على العامل البشري وتعمل على رفع كفاءته، لافتًا أنه من أهم الموارد فى تنظيم الاقتصاد والعمل، لأنه يمكنهم من توظيف الموارد بصورة أفضل أو ترشيدها.

وأوضح الجندي، أن الجهاز الإداري بالدولة مكتظ ومليء بالعاملين، وأن حجم الموجودين حاليا أكثر من المطلوب، مؤكدًا أنه من الصعب فتح باب التوظيف فى الجهاز الإداري للدولة فى الوقت الحالي.

وكشف أن التعيينات الجديدة تحدث في أضيق الحدود، بناء على تعاقدات مع الكفاءات الذين تحتاج إليهم المصالح والمؤسسات الحكومية بقرار من وزارة التخطيط.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري بالدولة لا ندعى بأنه في أحسن حالاته، بل يحتاج إلى إعادة تصحيح للمسار.

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