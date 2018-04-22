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الأحد 22/أبريل/2018 - 01:01 م

الكنيسة تفاوض الأمن لعودة رحلات دير الأنبا صموئيل بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تريزة شنودة _جرجس صفوت_مونيكا جرجس
dostor.org/2138599

كشفت مصادر كنسية أنه في الوقت الراهن تجرى مفاوضات بين رهبان دير الأنبا صموئيل المعترف والجهات الأمنية، بشأن عودة الرحلات الكنسية للدير مجددًا.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه مازالت المفاوضات مستمرة، لمحاولة عودة الرحلات قبل ذكرى مرور عام على وقوع حادث الهجوم الإرهابي على الدير، في شهر مايو الماضي، وعقبها امتنع الدير عن استقبال الرحلات الكنسية لدواع أمنية.

وأوضحت المصادر أنه من المحتمل أن تعود الرحلات بشكل جزئي خلال الشهر القادم، مع تأمين طريق الدير بتشديدات أمنية مكثفة حرصًا على سلامة الزائرين خاصة بعد وقوع الحادث الإرهابي على طريقه العام الماضي.

في سياق متصل تستعد الكنيسة بإيبارشية مغاغة، لإحياء ذكرى شهداء حادث الأنبا صموئيل المعترف الشهر القادم برعاية الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة.

ومن المقرر افتتاح مزار لشهداء الحادث بمغاغة بمركز دير الجرنوس، مسقط رأس العديد من شهداء حادث دير الأنبا صموئيل المعترف.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي معاشات شهرية لأهالي شهداء الحادث الإرهابي بطريق دير الأنبا صموئيل المعترف، والذين قدرت أعدادهم بحوالي 35 شهيدًا راحوا ضحية الحادث العام الماضي.

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