اليوم.. عرض 5 أفلام مصرية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فى دورته الرابعة، اليوم الأحد، بمسرح بيرم التونسى، وسط إقبال جماهيرى لافت.



وتعرضت خمسة أفلام مصرية فى مختلف المسابقات بداية من فيلم المخرج خالد الحجر فى قسم البانوراما، ومدته 10 دقائق، وفيلم لا جغرافى ضمن المسابقة الوثائقية من إخراج مصطفى هشام، ومدته 4 دقائق.



ويعرض فيلم رحال ضمن مسابقة الطلبة، وهو من إخراج زهرة أشرف، ومدته 7 دقائق، وفيلم ذاكرة عباد الشمس من إخراج مى زايد فى المسابقة الروائية ومدته 14 دقيقة، وأخيرًا الفيلم المصرى الأمريكى rest in peace، من إخراج سلمى أمير، ومدته 18 دقيقة، وذلك ضمن مسابقة الطلبة.



المهرجان تختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، يترأسه شرفيًا المنتج الكبير محمد العدل للعام الثالث على التوالى.