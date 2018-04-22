القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:58 م

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2138596

أعلن قصي بن عبد العزيز الفواز، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، عن انتخاب عضو المجلس حمود بن عثمان الرميان، نائبًا لرئيس الاتحاد.

كما أعلن الفوز الذي يشغل أيضًا منصب مستشار شؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تشكيل ثلاث لجان جديدة للاتحاد السعودي للشطرنج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، الذي انعقد بالرياض بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الخطة الزمنية للموسم الرياضي الجديد، ودراسة العديد من الملفات المتعلقة بالاتحاد ولجانه ومنتخباته الوطنية.

وانعقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، عقب اعتماد تشكيله من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وناقش المجلس ملف دراسة كل من اللائحة الأساسية للاتحاد، واللوائح الفنية ونظام الترشيح للمنتخبات الوطنية، على أن يتم تلقي الملاحظات على كل منها خلال 10 أيام، تمهيدًا لاعتمادها ونشرها.

وتم اعتماد تشكيل ثلاث لجان جاءت بداية بلجنة البرامج والمسابقات وتعيين ياسر بن مطلق العتيبي رئيسًا واعتماد أعضاء اللجنة، ثانيا لجنة الحكام وتعيين عضو مجلس الإدارة أحمد البلالي رئيسًا واعتماد أعضاء اللجنة، ثالثا لجنة المدربين والمنتخبات وتعيين عماد بن موسى الحبيب رئيسًا واعتماد أعضاء اللجنة.

وأقر اعضاء مجلس الاتحاد السعودي للشطرنج في ختام الاجتماع البرنامج الزمني للاتحاد للموسم الرياضي 2018، والإعلان عن انطلاق الدوري العام فردي رجال وفردي سيدات في منتصف مايو المقبل، مع اعتماد خطة تطوير الأداء الفني لأعضاء الاتحاد وتعيين مدرب المنتخب الأول قريبًا.

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