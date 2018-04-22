«بى دبليو سى»: مصر الـ167 عالميًّا فى دفع الضرائب لعام 2018

احتلت مصر المرتبة الـ 167 عالميا من ضمن 190 دولة في تقرير مؤسسة "بي دبليو سي" بشأن دفع الضرائب لعام 2018.



وقال التقرير، إنه لا يتم تقييم مقدار الضريبة المدفوعة فحسب، ولكن أيضا المدة التي تستغرقها الشركة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال الضريبي.



وأضاف أن ذلك يشمل وقت إعداد الملف ودفع الضرائب الأساسية، وكذلك الوقت المستغرق في المطالبة باسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، والتعامل مع تصحيح عائد ضريبة دخل الشركات.



وأوضح التقرير، أن الضرائب العمالية تمثل 27.3% من إجمالي المساهمات الضريبية في مصر، في حين تمثل الضرائب على الأرباح والضرائب الأخرى 13.6% و4.4% على التوالي.



وأشار، إلى أن الامتثال لضريبة دخل الشركات يستغرق في المتوسط ​​69 ساعة، و165 ساعة للضرائب العمالية، و158 ساعة للضرائب الاستهلاكية، ما يجعل مصر من بين أبطأ 11 دولة في أفريقيا من حيث الامتثال الضريبي.



وأكد أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تزداد فرص احتلالها للمراتب الأعلى في مؤشر ما بعد التقدم بالضرائب، وهو الذي يمكن أن يرجع إلى أن هذه الاقتصادات تتمتع بتكنولوجيا أفضل وأنظمة ضريبية أكثر نضجًا إلى جانب موارد مالية أفضل لرد الأموال.



وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأسبوع الماضي، إن مصر احتلت المركز 71 عالميًا على مؤشر جودة البنية الأساسية خلال 2018 بنسبة تقدم 40% عن العام السابق.