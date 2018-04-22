الثلاثاء.. «تدوين» يُنظم مؤتمر «المجالس لنا»

ينظم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، بعد غدٍ الثلاثاء، مؤتمر "المجالس لنا" بهدف إلقاء الضوء على مجهودات المركز خلال العام الماضي فى تدريب 320 من النساء والفتيات عضوات الأحزاب الرسمية المدنية في مصر، من خمس محافظات، الذي سعى خلال عام من العمل على بناء قدرات النساء والفتيات المقبلات على الترشح في انتخابات المجالس المحلية المقبلة من منظور النوع الاجتماعي.



ويناقش خلال جلسات المؤتمر إمكانية دعم النساء والفتيات للترشح في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، في ظل المخصصات الدستورية للمرأة والشباب، فضلًا عن استعراض للتدليل التدريبي الذى تم إعداده وتنفيذه من قبل مركز تدوين.



ويعرض المؤتمر أفلامًا قصيرة ووثائقية عن مشاركة النساء والفتيات في الانتخابات المحلية، كما يناقش أيضًا البيئة القانونية والتشريعية التي سوف تنظم في ضوئها انتخابات المجالس المحلية المقبلة.