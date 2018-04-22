«الأتربى» يُكرِّم أعضاء مجلس الإدارة السابق لبنك مصر

كرم محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أعضاء مجلس الإدارة السابق، وهم "على الصعيدي، وأحمد النحاس، ومحمد شريف شرف، ومها هبة عنايات الله"، بحضور كلٍّ من عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الحالي.



وأشاد "الأتربى" في إطار الاحتفاء بأعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابق بمسيرة العطاء الحافلة للمُكرّمين، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم بالمجلس وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج أعمال بنك مصر على مدار السنوات الماضية.



وأكد رئيس بنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين بالبنك للاقتداء بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحًا أن جزءا كبيرا من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، إذ إن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.