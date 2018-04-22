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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:44 م

الإمارات ترد على ادعاءات قطر: قارب الصيد اخترق مياهنا الإقليمية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
جهاد الخطيب
dostor.org/2138581

قدمت بعثة الإمارات في مجلس الأمن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تشرح بالأدلة الموقف القانوني من ادعاءات قطر باعتداء تعرض له قارب صيد قطرى، في التاسع عشر من يناير الماضى فى المنطقة الاقتصادية بدولة الإمارات.

وجاء في الرسالة أنه في صباح التاسع عشر من يناير، رصد جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل قاربًا مجهول الهوية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، وبعدها بثلاث دقائق دخل القارب المنطقة ولم يظهر حينها علم الدولة المسجل عليه بوضوح، وتم رصده مبحرًا باتجاه الجنوب الشرقى نحو المياه الإقليمية وجزيرة داس ودخلها بالفعل.

وبعد إحدى عشرة دقيقة، أى فى الثامنة وخمس وخمسين دقيقة، ضُبط القارب على بُعد خمسة أميال من جزيرة داس، وتم تفتيشه بموجب القانون الدولي.

وتبين أنه قارب صيد قطرى، وكان على متنه سبعة بحارة يحملون جنسية دولة أخرى، وتم احتجازهم، فيما لم يكن قائد القارب موجودًا وقت الضبط.

وصودر القارب، وتمت محاكمة أعضاء طاقمه وإدانتهم بموجب القوانين واللوائح المتبعة فى الإمارات، استنادًا إلى موقع القارب وقت ضبطه، وكمية الأسماك الموجودة على متنه، واعترافات البحارة والإحداثيات الجغرافية الموجودة على الجهاز الملاحي للقارب.

اتهمت قطر الإمارات باحتجاز قارب صيد وإجبار ثمانية أشخاص كانوا على متنه على دخول المياه الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح، وفق بيان الخارجية القطرية.

والاتهام هو الأحدث في خلاف مستمر منذ مدة بين البلدين، ويأتى الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت فى 5 يونيو الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه المواقف غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

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