«البحوث الاجتماعية» تقدم نصائح للحد من استخدام الألعاب العنيفة

قال الدكتور سامح المحمدي، أستاذ علم القانون والجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الألعاب الإلكترونية العنيفة، موجهه لشبابنا من الخارج، لتدمير المكون الأساسي للمجتمع المصري من الشباب والأطفال.



وأضاف " المحمدي" في تصريح لـ" الدستور"، أنه يجب علينا التصدي لتلك الحرب النفسية الموجهة ضد شبابنا من خلال توعية وسائل الإعلام بخطر تلك الألعاب مثل القيام بعرض إعلانات تحذيرية بين الفواصل في البرامج والأفلام والمسلسلات.



وأوضح أنه يجب تشديد الرقابة الأسرية على الشباب والأطفال، وانتقاء الألعاب المفيدة والمطورة لمهاراتهم، والتي تتوافق مع قيمنا الأخلاقية وسلوكياتنا الاجتماعية، بالإضافة إلى إشغال وقت فراغهم بممارسة الألعاب الرياضية، واختيار اللعبة التي يستطيع كل منهم على إظهار قدراته ومهاراته العقلية والبدنية، مما يجعله يقضي أوقات فراغه بإيجابية بعيدًا عن استخدام تلك الألعاب الإلكترونية العنيفة.



كما أكد وجوب قيام الدولة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشاب للحد من البطالة، والتي تعد عاملا أساسيًا وراء توجه الشباب لاستخدام تلك الألعاب الضارة والتي تعود على المجتمع بالسلب.